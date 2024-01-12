У США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту

Вперше в історії США засудженого дозволили стратити шляхом вдихання азоту.

Джерело фото: Департамент виконання покарань Алабами / AP

У штаті Алабама суд уперше в історії США дозволив стратити увʼязненого шляхом вдихання азоту. Адвокати ув’язненого критикують цей метод страти як жорстокий та експериментальний. Про це пише AP.

Гіпоксія азотом 58-річного Кеннета Сміта, засудженого за замовне вбивство, запланована на 25 січня. Чоловіка хотіли стратити ще у 2022 році смертельною ін'єкцією, але це не вдалося через проблеми із введенням уколу.

Адвокат Сміта Роберт Грасс заявив, що оскаржить це рішення, але відмовився від подальших коментарів. Питання може зрештою опинитися перед Верховним судом США.

Увʼязнений Кеннет Юджин Сміт, якому зараз 58 років, засуджений за замовне вбивство дружини проповідника у 1988 році. Прокурори заявили, що Сміт і ще один чоловік отримали по 1000 доларів за вбивство Елізабет Сеннетт від її чоловіка, який був «по вуха у боргах» і у такий спосіб хотів отримати страхову виплату.

Страта відбуватиметься таким чином: на Сміта одягнуть респіраторну маску, куди подаватиметься азот, що спричинить смерть від нестачі кисню. Три штати – Алабама, Міссісіпі та Оклахома –дозволили азотну гіпоксію як метод страти, але поки що у жодному штаті не використовували її.

Генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл підтримав ухвалене суддею рішення.

У Офісі генерального прокурора штату стверджують, що позбавлення кисню «призведе до втрати свідомості за лічені секунди і смерті за лічені хвилини». У своїх судових матеріалах прокурори порівнювала новий метод страти з нещасними випадками на виробництві, коли люди швидко втрачали свідомість і вмирали внаслідок впливу азоту.

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