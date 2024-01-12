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Ідентифіковано та повідомлено про підозру катівнику із рф

18:19, 12 січня 2024
Ідентифіковано представника «ОМОНу», який під час окупації Харківщини катував цивільних.
Ідентифіковано та повідомлено про підозру катівнику із рф
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Встановлено особу представника ОМОНу, який взяв участь у захопленні Харківщини та піддав катуванням мирних мешканців. Громадянину російської федерації повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, підозрюваний є поліцейським 2-го оперативного відділення 2-го оперативного взводу 2-ої оперативної роти ОМОН "Зирянин" управління російської гвардії республіки комі. Ця група брала участь у окупації Куп'янського району Харківської області.

В ході розслідування встановлено, що підозрюваний та інші окупанти незаконно ув'язнювали та піддавали жителів катуванням, перевозячи їх до спеціально облаштованої катівні в підвалі готелю "Орхідея" у с. Грушівка Куп'янського району. Там над цивільними мешканцями здійснювали знущання та змушували змінювати їхню позицію на користь окупантів.

У березні 2022 року російський військовослужбовець разом із 30 іншими військовослужбовцями вторглися до будинку в с. Гряниківка Куп'янського району, де жив мирний мешканець з дружиною. Підозрюваний побив господаря автоматом по голові та погрожував розстріляти його та дружину. Потім вони застосували насильство, одягнувши мешканцю мішок на голову та вивезли його до катівні в "Орхідеї".

Вже в катівні підозрюваний намагався витягти від потерпілого військові та стратегічні дані. Після жорстоких тортур окупанти відпустили потерпілого. Зазначено, що подібні дії представника ОМОНу порушують норми міжнародного права та гуманітарного законодавства.

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