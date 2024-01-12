Благословив «приєднання» Луганська до рф: митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку заочно повідомили про підозру

Він підтримує війну рф проти України та захоплення українських територій.

Фото: СБУ

Служба безпеки оголосила про підозру митрополиту Луганської єпархії УПЦ (МП) Василю Поворознюку, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово захопленому місті.

За даними СБУ, у вересні 2022 року клірик прибув до кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до складу рф, де підтримав агресивну війну росії проти України та захоплення частини української території, у тому числі Луганщини.

Також у травні того ж року Поворознюк був на засіданні "круглого столу", який проводили у Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника. Там він спільно з радником Кадирова для російських журналістів виступив за прийняття так званої "резолюції", де поширювали фейки про українських воїнів та ситуацію на фронті.

Крім того, у ході численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів та закликав до продовження війни проти України.

Поворознюку повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.

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