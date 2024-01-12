Благословил «присоединение» Луганска к рф: митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку заочно сообщили о подозрении

Он поддерживает войну рф против Украины и захват украинских территорий.

Служба безопасности объявила о подозрении митрополиту Луганской епархии УПЦ (МП) Василию Поворознюку, который сотрудничает с российскими захватчиками во временно захваченном городе.

По данным СБУ, в сентябре 2022 года клирик прибыл в кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных регионов Украины в состав рф, где поддержал агрессивную войну россии против Украины и захват части украинской территории, в том числе Луганщины.

Также в мае того же года Поворознюк был на заседании круглого стола, который проводили в Луганске под руководством гауляйтера Пасечника. Там он совместно с советником Кадырова для российских журналистов выступил за принятие так называемой резолюции, где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте.

Кроме того, в ходе многочисленных интервью для кремлевских пропагандистов фигурант героизировал российских оккупантов и призвал к продолжению войны против Украины.

Поворознюку сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

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