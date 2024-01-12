Благословил «присоединение» Луганска к рф: митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку заочно сообщили о подозрении

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Как определить последний день срока досудебного расследования и на что обратить внимание прокурорам, – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил порядок исчисления срока досудебного расследования и отметил, что временные рамки срока досудебного расследования являются четко определенными уголовным процессуальным законом и прокурор точно осведомлен о последствиях, которые повлечет пропуск этих сроков.

Сбор персональных данных украинцев, - в ГЮУ ВР предупредили о неконституционности норм законопроекта 10062, который намерен принять парламент

Результаты медицинских осмотров, дипломы об образовании, водительские удостоверения, данные о детях и родителях, о гражданстве будут собираться в единое досье и храниться на сервере за границей.

Верховный Суд обратился к главе ГБР Алексею Сухачеву по поводу обысков в Днепровском райсуде Киева, где заявили об их незаконности

Во время осмотра компьютера, по сообщению судьи Юлии Иваниной, следователь применял также свой мобильный телефон для фотографирования необъявленного полного текста решения и последующей отправки соответствующих фото неустановленному лицу через мессенджеры, однако такие действия в протоколе вообще не нашли отражения.

Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко в июне 2023 г. рассказал НАБУ о возможной коррупции с рассмотрением судьями заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, что в дальнейшем позволяло выезжать мужчинам за границу.

БП ВС определила, что является надлежащими требованиями, которые может заявить лицо – собственник земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения КГС ВС относительно надлежащего способа защиты прав собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство.

  1. В Украине

Благословил «присоединение» Луганска к рф: митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку заочно сообщили о подозрении

13:46, 12 января 2024
Он поддерживает войну рф против Украины и захват украинских территорий.
Благословил «присоединение» Луганска к рф: митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку заочно сообщили о подозрении
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Служба безопасности объявила о подозрении митрополиту Луганской епархии УПЦ (МП) Василию Поворознюку, который сотрудничает с российскими захватчиками во временно захваченном городе.

По данным СБУ, в сентябре 2022 года клирик прибыл в кремль для участия в церемонии так называемого "присоединения" временно оккупированных регионов Украины в состав рф, где поддержал агрессивную войну россии против Украины и захват части украинской территории, в том числе Луганщины.

Также в мае того же года Поворознюк был на заседании круглого стола, который проводили в Луганске под руководством гауляйтера Пасечника. Там он совместно с советником Кадырова для российских журналистов выступил за принятие так называемой резолюции, где распространяли фейки об украинских воинах и ситуации на фронте.

Кроме того, в ходе многочисленных интервью для кремлевских пропагандистов фигурант героизировал российских оккупантов и призвал к продолжению войны против Украины.

Поворознюку сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

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