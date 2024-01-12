Как определить последний день срока досудебного расследования и на что обратить внимание прокурорам, – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил порядок исчисления срока досудебного расследования и отметил, что временные рамки срока досудебного расследования являются четко определенными уголовным процессуальным законом и прокурор точно осведомлен о последствиях, которые повлечет пропуск этих сроков.

Верховный Суд рассмотрел дело, в котором пропуск срока досудебного расследования стороной обвинения на один день привел к закрытию уголовного производства по п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК.

Как отметил Кассационный уголовный суд в постановлении от 12 декабря 2023 по делу №355/942/21, определение последнего дня срока досудебного расследования следует исчислять последовательно. Сначала необходимо определить день вручения лицу уведомления о подозрении, от которого вычислить предусмотренный ч. 3 ст. 219 УПК срок, в течение которого досудебное расследование должно быть окончено. В дальнейшем следует обратить внимание на продолжался ли срок досудебного расследования в установленном УПК порядке, после этого определить конечную дату срока досудебного расследования с учетом времени ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования и т.п. (ч. 5 ст. 219 УПК) и только тогда учитывать положения ст. 115 УПК.

ВС обращает внимание, что прокурор был ознакомлен с положениями УПК, регулирующими срок досудебного расследования в уголовном производстве в силу своей профессиональной деятельности. Поэтому с целью недопущения таких случаев именно стороне обвинения следует принимать меры для надлежащей организации своей работы, поскольку временные рамки срока досудебного расследования четко определены уголовным процессуальным законом и прокурор точно осведомлен о тех последствиях, которые повлечет пропуск этих сроков.

Обставини справи

Ухвалою місцевого суду від 11 листопада 2022 року задоволено клопотання захисника та закрито кримінальне провадження щодо особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Ухвалою Київського апеляційного суду від 26 червня 2023 року вказану ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що судом першої інстанції було неправильно обраховано строк досудового розслідування, оскільки останній його день припадав на вихідний день 10 липня 2021 року (субота), а тому наступний за ним робочий день потрібно вважати кінцевим, а саме 12 липня 2021 року (понеділок).

На думку прокурора, з урахуванням часу ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, яке тривало один день, останнім днем звернення до суду з обвинувальним актом було 13 липня 2021 року. Вважає передчасними висновки судів про відновлення перебігу строків досудового розслідування після 29 червня 2021 року. Вказує, що рішення суду першої інстанції було прийняте за відсутності потерпілої та її представника.

Мотиви Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги прокурора.

Доводи прокурора зводяться до незгоди із висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв`язку з тим, що після повідомлення останній про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Положеннями ч. 1 ст. 219 КПК ( в редакції, чинній на момент повідомлення про підозру) визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, 10 квітня 2021 року.

В подальшому постановою від 1 червня 2021 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 10 липня 2021 року.

29 червня 2021 року стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, з якими в цей же день сторона захисту ознайомилась.

Суди попередніх інстанцій зазначили, що час ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження не входить у строк досудового розслідування, тобто 29 червня (1 день) не включається в цей строк, відтак останнім днем строку досудового розслідування було 11 липня 2021 року. Однак у зв`язку з тим, що 11 липня 2021 року було вихідним днем (неділя), суди дійшли висновку, що останнім днем закінчення строку досудового розслідування та звернення з обвинувальним актом до суду було 12 липня 2021 року.

Проте обвинувальний акт надійшов на адресу місцевого суду 13 липня 2021 року, що підтверджується відповідною відміткою місцевого суду.

На підставі вказаних обставин суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання захисника та закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв`язку з тим, що після повідомлення їй про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Колегія суддів погоджується з такими висновками судів попередніх інстанцій та вважає їх правильними.

Визначення останнього дня строку досудового розслідування потрібно обраховувати послідовно. Спершу необхідно визначити день вручення особі повідомлення про підозру, від якого обрахувати передбачений ч. 3 ст. 219 КПК строк, протягом якого досудове розслідування повинно бути закінчене (у разі вчинення злочину - 2 місяці). Надалі потрібно звернути увагу на те, чи продовжувався строк досудового розслідування у встановленому КПК порядку, після цього визначити кінцеву дату строку досудового розслідування з урахуванням часу ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування тощо (ч. 5 ст. 219 КПК) і лише тоді враховувати положення ст. 115 КПК.

У цьому кримінальному провадженні 10 квітня 2021 року особі було оголошено повідомлення про підозру у нетяжкому злочині, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК.

З урахуванням п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, за яким досудове розслідування злочину повинно бути закінчене протягом 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру, кінцевою датою строку досудового розслідування було 10 червня 2021 року.

Надалі прокурор продовжив строк досудового розслідування до 10 липня 2021 року, яке припадало на вихідний день - суботу.

У цьому провадженні сторона захисту ознайомлювалася з матеріалами досудового розслідування один день - 29 червня 2021 року, який не включається у строк досудового розслідування, відтак останній день строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні припав на 11 липня 2021 року (неділя). З урахуванням положень ст. 115 КПК кінцевим днем строку досудового розслідування у цьому провадженні було 12 липня 2021 року.

Проте обвинувальний акт прокурором було скеровано до місцевого суду 13 липня 2021 року, тобто поза межами строку досудового розслідування.

У цьому кримінальному провадженні положення ст. 290 КПК були виконані 29 червня 2021 року і цієї ж дати прокурором було затверджено обвинувальний акт, який лише 13 липня 2021 року було скеровано до суду першої інстанції.

Підстав, які перешкоджали прокурору скерувати обвинувальний акт до суду після його затвердження 29 червня 2021 року судами не встановлено. Сторона обвинувачення повинна своєчасно виконати визначені КПК дії, зокрема й направлення обвинувального акту до суду.

Суд звертає увагу, що прокурор був ознайомлений з положеннями КПК, які регулюють строк досудового розслідування у кримінальному провадженні в силу своєї професійної діяльності. Тому з метою недопущення таких випадків саме стороні обвинувачення слід вживати заходів для належної організації своєї роботи, оскільки часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Пропуск строку досудового розслідування стороною обвинувачення на один день призвів до закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Щодо аргументів прокурора про прийняття судом першої інстанції судового рішення за відсутності потерпілої та її представника Суд зазначає, що вказані особи мали процесуальну можливість самостійно оскаржити судові рішення у разі незгоди з ними. Однак таким своїм правом не скористалися.

Окрім цього, згідно з матеріалами кримінального провадження потерпіла та її представник були присутніми в судовому засіданні місцевого суду 12 листопада 2021 року, під час якого захисник заявив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Таким чином, за результатами касаційного розгляду колегія суддів доходить висновку про те, що суди попередніх інстанцій не допустили істотного порушення вимог кримінального процесуального закону у зв`язку з чим оскаржувані судові рішення потрібно залишити без зміни, а касаційну скаргу прокурора - без задоволення.

Автор: Наталя Мамченко

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