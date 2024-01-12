Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив порядок обчислення строку досудового розслідування і зазначив, що часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Збір персональних даних українців, - у ГЮУ ВР попередили про неконституційність норм законопроекту 10062, який збирається ухвалити парламент

Результати медичних оглядів, дипломи про освіту, водійські посвідчення, дані про дітей та батьків, про громадянство будуть збиратися в єдине досьє і зберігатися на сервері за кордоном.

Верховний Суд звернувся до очільника ДБР Олексія Сухачова щодо обшуків у Дніпровському райсуді Києва, де заявили про їх незаконність

Під час огляду комп’ютеру, за повідомленням судді Юлії Іваніної, слідчий застосовував також власний мобільний телефон для фотографування неоголошеного повного тексту рішення та подальшої відправки відповідних фото невстановленій особі через месенджери, проте такі дії у протоколі взагалі не знайшли свого відображення.

Член ВРП Роман Маселко ще у червні 2023 року звернувся до НАБУ стосовно масового розгляду заяв суддями про визначення місця проживання дитини з батьком, що сприяло виїзду чоловіків за кордон

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко у червні 2023 року розповів НАБУ про можливу корупцію з розглядом суддями заяв про визначення місця проживання дитини з батьком, що в подальшому дозволяло виїжджати чоловікам за кордон.

ВП ВС визначила, що є належними вимогами, які може заявити особа – власник земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво

Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку КЦС ВС щодо належного способу захисту прав власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво.

  1. Публікації
  2. / Судова практика

Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду

13:41, 12 січня 2024
Верховний Суд пояснив порядок обчислення строку досудового розслідування і зазначив, що часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.
Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Верховний Суд розглянув справу, в якій пропуск строку досудового розслідування стороною обвинувачення на один день призвів до закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Як зазначив Касаційний кримінальний суд у постанові від 12 грудня 2023 року по справі № 355/942/21, визначення останнього дня строку досудового розслідування потрібно обраховувати послідовно. Спершу необхідно визначити день вручення особі повідомлення про підозру, від якого обрахувати передбачений ч. 3 ст. 219 КПК строк, протягом якого досудове розслідування повинно бути закінчене. Надалі потрібно звернути увагу на те, чи продовжувався строк досудового розслідування у встановленому КПК порядку, після цього визначити кінцеву дату строку досудового розслідування з урахуванням часу ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування тощо (ч. 5 ст. 219 КПК) і лише тоді враховувати положення ст. 115 КПК.

ВС звертає увагу, що прокурор був ознайомлений з положеннями КПК, які регулюють строк досудового розслідування у кримінальному провадженні в силу своєї професійної діяльності. Тому з метою недопущення таких випадків саме стороні обвинувачення слід вживати заходів для належної організації своєї роботи, оскільки часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Обставини справи

Ухвалою місцевого суду від 11 листопада 2022 року задоволено клопотання захисника та закрито кримінальне провадження щодо особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Ухвалою Київського апеляційного суду від 26 червня 2023 року вказану ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що судом першої інстанції було неправильно обраховано строк досудового розслідування, оскільки останній його день припадав на вихідний день 10 липня 2021 року (субота), а тому наступний за ним робочий день потрібно вважати кінцевим, а саме 12 липня 2021 року (понеділок).

На думку прокурора, з урахуванням часу ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, яке тривало один день, останнім днем звернення до суду з обвинувальним актом було 13 липня 2021 року. Вважає передчасними висновки судів про відновлення перебігу строків досудового розслідування після 29 червня 2021 року. Вказує, що рішення суду першої інстанції було прийняте за відсутності потерпілої та її представника.

Мотиви Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги прокурора.

Доводи прокурора зводяться до незгоди із висновками судів попередніх інстанцій про наявність підстав для закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв`язку з тим, що після повідомлення останній про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Положеннями ч. 1 ст. 219 КПК ( в редакції, чинній на момент повідомлення про підозру) визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, 10 квітня 2021 року.

В подальшому постановою від 1 червня 2021 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 10 липня 2021 року.

29 червня 2021 року стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, з якими в цей же день сторона захисту ознайомилась.

Суди попередніх інстанцій зазначили, що час ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження не входить у строк досудового розслідування, тобто 29 червня (1 день) не включається в цей строк, відтак останнім днем строку досудового розслідування було 11 липня 2021 року. Однак у зв`язку з тим, що 11 липня 2021 року було вихідним днем (неділя), суди дійшли висновку, що останнім днем закінчення строку досудового розслідування та звернення з обвинувальним актом до суду було 12 липня 2021 року.

Проте обвинувальний акт надійшов на адресу місцевого суду 13 липня 2021 року, що підтверджується відповідною відміткою місцевого суду.

На підставі вказаних обставин суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання захисника та закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв`язку з тим, що після повідомлення їй про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Колегія суддів погоджується з такими висновками судів попередніх інстанцій та вважає їх правильними.

Визначення останнього дня строку досудового розслідування потрібно обраховувати послідовно. Спершу необхідно визначити день вручення особі повідомлення про підозру, від якого обрахувати передбачений ч. 3 ст. 219 КПК строк, протягом якого досудове розслідування повинно бути закінчене (у разі вчинення злочину - 2 місяці). Надалі потрібно звернути увагу на те, чи продовжувався строк досудового розслідування у встановленому КПК порядку, після цього визначити кінцеву дату строку досудового розслідування з урахуванням часу ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування тощо (ч. 5 ст. 219 КПК) і лише тоді враховувати положення ст. 115 КПК.

У цьому кримінальному провадженні 10 квітня 2021 року особі було оголошено повідомлення про підозру у нетяжкому злочині, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК.

З урахуванням п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, за яким досудове розслідування злочину повинно бути закінчене протягом 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру, кінцевою датою строку досудового розслідування було 10 червня 2021 року.

Надалі прокурор продовжив строк досудового розслідування до 10 липня 2021 року, яке припадало на вихідний день - суботу.

У цьому провадженні сторона захисту ознайомлювалася з матеріалами досудового розслідування один день - 29 червня 2021 року, який не включається у строк досудового розслідування, відтак останній день строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні припав на 11 липня 2021 року (неділя). З урахуванням положень ст. 115 КПК кінцевим днем строку досудового розслідування у цьому провадженні було 12 липня 2021 року.

Проте обвинувальний акт прокурором було скеровано до місцевого суду 13 липня 2021 року, тобто поза межами строку досудового розслідування.

У цьому кримінальному провадженні положення ст. 290 КПК були виконані 29 червня 2021 року і цієї ж дати прокурором було затверджено обвинувальний акт, який лише 13 липня 2021 року було скеровано до суду першої інстанції.

Підстав, які перешкоджали прокурору скерувати обвинувальний акт до суду після його затвердження 29 червня 2021 року судами не встановлено. Сторона обвинувачення повинна своєчасно виконати визначені КПК дії, зокрема й направлення обвинувального акту до суду.

Суд звертає увагу, що прокурор був ознайомлений з положеннями КПК, які регулюють строк досудового розслідування у кримінальному провадженні в силу своєї професійної діяльності. Тому з метою недопущення таких випадків саме стороні обвинувачення слід вживати заходів для належної організації своєї роботи, оскільки часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Пропуск строку досудового розслідування стороною обвинувачення на один день призвів до закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Щодо аргументів прокурора про прийняття судом першої інстанції судового рішення за відсутності потерпілої та її представника Суд зазначає, що вказані особи мали процесуальну можливість самостійно оскаржити судові рішення у разі незгоди з ними. Однак таким своїм правом не скористалися.

Окрім цього, згідно з матеріалами кримінального провадження потерпіла та її представник були присутніми в судовому засіданні місцевого суду 12 листопада 2021 року, під час якого захисник заявив клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Таким чином, за результатами касаційного розгляду колегія суддів доходить висновку про те, що суди попередніх інстанцій не допустили істотного порушення вимог кримінального процесуального закону у зв`язку з чим оскаржувані судові рішення потрібно залишити без зміни, а касаційну скаргу прокурора - без задоволення.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська