Идентифицирован и сообщено о подозрении палачу из рф

Идентифицирован представитель «ОМОНа», который во время оккупации Харьковщины пытал гражданских.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Установлена личность представителя ОМОНа, который принял участие в захвате Харьковщины и подверг пыткам мирных жителей. Гражданину российской федерации сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры, подозреваемый является полицейским 2-го оперативного отделения 2-го оперативного взвода 2-й оперативной роты ОМОН "Зырянин" управления российской гвардии республики коми. Эта группа участвовала в оккупации Купянского района Харьковской области.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый и другие оккупанты незаконно заключали и подвергали жителей пыткам, перевозя их в специально оборудованные застенки в подвале гостиницы "Орхидея" в с. Грушевка Купянского района. Там над гражданскими жителями осуществляли издевательства и заставляли менять их позицию в пользу оккупантов.

В марте 2022 года российский военнослужащий вместе с 30 другими военнослужащими вторглись в дом в с. Гряниковка Купянского района, где жил мирный житель с женой. Подозреваемый избил хозяина автоматом по голове и угрожал расстрелять его и жену. Затем они применили насилие, надев жителю мешок на голову и вывезли его в застенок в "Орхидее".

Уже в застенках подозреваемый пытался извлечь от потерпевшего военные и стратегические данные. После жестоких пыток оккупанты отпустили потерпевшего. Отмечено, что подобные действия представителя ОМОНа нарушают нормы международного права и гуманитарного законодательства.

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