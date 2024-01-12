Эстонский суд закрыл дело в отношении парламентария, который вывесил в Таллинне советский флаг

Оштрафованные за акцию с флагом ЭССР в центре Таллинна депутат Рийгикогу и поэт выиграли суд.

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Харьюский уездный суд Эстонии принял решение закрыть дело в отношении парламентария Яака Валге и поэта Андреса Ауле, которых в прошлом году оштрафовали за вывешивание флага Эстонской ССР на фасаде Дома писателей в Таллинне. По информации ERR, суд признал, что действия обоих лиц не являются нарушением общественного порядка.

Решение суда отменяет решение полиции от 29 сентября 2023 года, когда Яак Валге и Андрес Ауле получили штрафы в размере 160 евро. Суд прекратил производство и признал, что действия обвиняемых не являются правонарушением.

Полиции предоставлено 30 дней на подачу обжалования этого решения в Государственный суд.

Флаг ЭССР мужчины вывесили 22 июля 2023 года на фасаде Дома писателей в Таллинне рядом с барельефом Юхана Смуула, контроверсионного писателя советской эпохи.

Яак Валге и Андрес Ауле признали, что вывесили флаг как акт протеста против отказа Союза писателей демонтировать барельеф Смуула, спровоцировав дискуссии в эстонском обществе относительно сталинистского прошлого Смуула и репрессий против его коллег.

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