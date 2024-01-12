Естонський суд закрив справу щодо парламентаря, який вивісив у Таллінні радянський прапор

Оштрафовані за акцію з прапором ЕРСР у центрі Таллінна депутат Рійгікогу та поет виграли суд.

Джерело фото: PPA

Хар'юський повітовий суд Естонії прийняв рішення закрити справу щодо парламентаря Яака Валге та поета Андреса Ауле, яких торік оштрафували за вивішування прапора Естонської РСР на фасаді Будинку письменників у Таллінні. За інформацією ERR, суд визнав, що дії обох осіб не є порушенням громадського порядку.

Рішення суду скасовує рішення поліції від 29 вересня 2023 року, коли Яак Валге та Андрес Ауле отримали штрафи у розмірі 160 євро. Суд припинив провадження і визнав, що дії обвинувачених не є правопорушенням.

Поліції надано 30 днів на подання оскарження цього рішення в Державний суд.

Прапор ЕРСР чоловіки вивісили 22 липня 2023 року на фасаді Будинку письменників у Таллінні поруч із барельєфом Юхана Смуула, контроверсійного письменника радянської епохи.

Яак Валге та Андрес Ауле визнали, що вивісили прапор як акт протесту проти відмови Спілки письменників демонтувати барельєф Смуула, спровокувавши дискусії в естонському суспільстві щодо сталіністського минулого Смуула та репресій проти його колег.

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