В США провели первую в мире казнь заключенного путем вдыхания азота

Кеннета Смита ранее пытались казнить с помощью смертельной инъекции в 2022 году, но не смогли найти вену до того, как в полночь закончился срок действия ордера на его казнь.

В Соединенных Штатах Америки 25 января в штате Алабама была проведена первая в мире казнь заключенного путем вдыхания азота. Об этом сообщает The Washington Post.

Такое наказание приговорили к 58-летнему Кеннету Смиту, осужденному за заказное убийство, которое он совершил более 30 лет назад.

Руководители тюрьмы Алабамы держали в секрете от общественности много деталей о том, как они будут применять соответствующий метод смертной казни. Прибывшие в камеру смерти свидетели увидели осужденного, привязанного к каталке и одетого в маску, которая закрывала все его лицо.

Отмечается, что только пять независимых свидетелей из СМИ смогли наблюдать за процессом. Семья Смита, а также семья его жертвы Элизабет Сеннет тоже присутствовали.

«Сегодня Алабама заставил человечество шагнуть назад. Я ухожу с любовью, миром и светом. Спасибо, что поддерживаете меня. Люблю вас всех», – сказал Смит в заключительной речи. Также он повернулся в сторону смотровой комнаты, где сидела его семья и с помощью языка жестов сказал: «Я люблю вас».

По словам очевидцев, Смит был в сознании по меньшей мере две минуты, пока газ поступал в его маску. Он дрожал и корчился по крайней мере две минуты на каталке, после чего две минуты он глубоко вдыхал азот, и некоторое время очевидцы не могли определить, дышал ли он.

В разговоре с журналистами после казни комиссар Департамента исполнения наказаний штата Алабама Джон К. Хэмм назвал дрожь Смита «непроизвольными».

Чиновники Алабамы ранее пытались казнить Смита с помощью смертельной инъекции в 2022 году, но не смогли.

Штаты, все еще применяющие смертную казнь, имели проблемы с получением смертельных инъекционных наркотиков, законодатели и чиновники использовали альтернативные методы в качестве запасных вариантов.

Сотрудникам тюрьмы не удалось найти вену, чтобы поставить Смиту капельницу до того, как в полночь закончился срок действия ордера на его казнь.

Алабама, Миссисипи и Оклахома одобрили азотную гипоксию, тогда как другие штаты вернули расстрел – давно не используемый метод казни.

Медики и правозащитники месяцами утверждали, что попытки Алабамы применить непроверенный метод смертной казни на Смите приравнивались к экспериментам на людях, и адвокаты Смита заявляли, что обжалуют это решение в Верховном суде США. Однако высший суд страны отклонил запрос об отмене смертной казни.

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