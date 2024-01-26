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У США провели першу в світі страту увʼязненого шляхом вдихання азоту

12:02, 26 січня 2024
Кеннета Сміта раніше намагалися стратити за допомогою смертельної ін’єкції у 2022 році, але не змогли знайти вену до того, як опівночі закінчився термін дії ордеру на його страту.
У США провели першу в світі страту увʼязненого шляхом вдихання азоту
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У Сполучених Штатів Америки 25 січня у штаті Алабама провели першу в світі страту увʼязненого шляхом вдихання азоту. Про це повідомляє The Washington Post.

Таке покарання присудили 58-річному Кеннету Сміту, засудженому за замовне вбивство, яке він скоїв більше 30 років тому.

Керівники в’язниці Алабами тримали в секреті від громадськості багато деталей про те, як вони будуть застосовувати відповідний метод страти. Свідки, які прибули до камери смерті, побачили засудженого, прив’язаного до каталки та одягненого в маску, яка закривала все його обличчя.

Зазначається, що лише п’ять незалежних свідків із засобів масової інформації змогли спостерігати за процесом. Сім'я Сміта, а також сім'я його жертви Елізабет Сеннет теж були присутні.

«Сьогодні Алабама змусив людство зробити крок назад. Я йду з любов’ю, миром і світлом. Дякую, що підтримуєте мене. Люблю вас усіх», – сказав Сміт у заключній промові. Також він повернувся у бік оглядової кімнати, де сиділа його родина і за допомогою мови жестів, сказав: «Я люблю вас».

За словами очевидців, Сміт був у свідомості щонайменше дві хвилини, поки газ надходив до його маски. Він тремтів і корчився принаймні дві хвилини на каталці, після чого дві хвилини він глибоко вдихав азот, тож деякий час очевидці не могли визначити, чи він дихав.

У розмові з журналістами після страти комісар Департаменту виконання покарань штату Алабама Джон К. Хемм назвав тремтіння Сміта «мимовільними».

Чиновники Алабами раніше намагалися стратити Сміта за допомогою смертельної ін’єкції у 2022 році, але не змогли.

Штати, які все ще застосовують смертну кару, мали проблеми з отриманням смертельних ін’єкційних наркотиків, законодавці та чиновники використовували альтернативні методи як запасні варіанти.

Співробітникам в’язниці не вдалося знайти вену, щоб поставити Сміту крапельницю до того, як опівночі закінчився термін дії ордеру на його страту. 

Алабама, Міссісіпі та Оклахома схвалили азотну гіпоксію, тоді як інші штати повернули розстріл – метод страти, що давно не використовується.

Медики та правозахисники місяцями стверджували, що спроби Алабами застосувати неперевірений метод страти на Сміті прирівнювалися до експериментів на людях, і адвокати Сміта заявляли, що оскаржать це рішення у Верховному суді США. Однак вищий суд країни відхилив запит про скасування страти. 

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