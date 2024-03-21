Канцлер Австрии выступил против использования денег замороженных активов россии на оружие для Украины

Канцлер Австрии считает разумным использование средств замороженных российских активов на восстановление, а не на войну.

Источник фото: president.gov.ua

Канцлер Австрии Карл Негаммер выступил против идеи использования доходов от замороженных активов России на финансирование оружия для Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами перед саммитом лидеров ЕС, прокомментировав предложение Еврокомиссии о передаче доходов от замороженных в ЕС российских активов на поддержку украинской армии, пишет "Европейская правда".

Негаммер подчеркнул, что Вена поддерживает идею использования этих средств на восстановление Украины, но отвергает идею их использования на военные цели.

"Для нас как для нейтрального государства должно быть обеспечено, чтобы деньги, где мы даем согласие, не передавали на оружие и боеприпасы. Сначала обсуждалось, что они будут инвестированы в восстановление в Украине. Это предложение я считаю разумным", - подчеркнул канцлер Австрии.

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