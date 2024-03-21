Канцлер Австрії виступив проти використання грошей заморожених активів росії на зброю для України

Канцлер Австрії вважає розумним використання коштів заморожених російських активів на відновлення, а не на війну.

Джерело фото: president.gov.ua

Канцлер Австрії Карл Негаммер виступив проти ідеї використання прибутків від заморожених активів росії на фінансування зброї для України. Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед самітом лідерів ЄС, прокоментувавши пропозицію Єврокомісії щодо передачі прибутків від заморожених у ЄС російських активів на підтримку української армії, пише «Європейська правда».

Негаммер підкреслив, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відновлення України, але відкидає ідею їх використання на військові цілі.

«Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною», - підкреслив канцлер Австрії.

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