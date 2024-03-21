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КСУ визнав неконституційним позбавлення права на отримання пенсії без обмеження максимального розміру постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі Василя Атаманчука, якого позбавили права на отримання пенсії без обмеження її максимального розміру, що становило втручання у право власності, та спричинило виникнення у суб’єкта права на конституційну скаргу відчуття краху правомірних сподівань.

Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків

Також внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність.

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

НАЗК складатиме протоколи щодо порушення правил доброчесного лобіювання – кого вважатимуть за лобістів

Поки незрозуміло, кого будуть вважати лобістом – адже громадські організації, політичні партії, організації, які виконують проекти за кошти іноземних донорів та інші не входять у сфері дії закону.

Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

  1. У світі

Канцлер Австрії виступив проти використання грошей заморожених активів росії на зброю для України

19:33, 21 березня 2024
Канцлер Австрії вважає розумним використання коштів заморожених російських активів на відновлення, а не на війну.
Канцлер Австрії виступив проти використання грошей заморожених активів росії на зброю для України
Джерело фото: president.gov.ua
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Канцлер Австрії Карл Негаммер виступив проти ідеї використання прибутків від заморожених активів росії на фінансування зброї для України. Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед самітом лідерів ЄС, прокоментувавши пропозицію Єврокомісії щодо передачі прибутків від заморожених у ЄС російських активів на підтримку української армії, пише «Європейська правда».

Негаммер підкреслив, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відновлення України, але відкидає ідею їх використання на військові цілі.

«Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною», - підкреслив канцлер Австрії.

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