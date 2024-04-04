Африканская страна пригрозила передать Германии 20 тысяч слонов: в чем суть конфликта

Президент Ботсваны пригрозил отправить 20 000 слонов в Германию на фоне спора по поводу импорта охотничьих трофеев.

Фото: Thomas Retterath/Flickr

Президент Ботсваны пригрозил подарить Германии 20 000 слонов. Так он ответил на инициативу немецких зеленых ограничить импорт охотничьих трофеев из Африки. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что немецкие «зеленые», в частности, министерка окружающей среды Германии Штеффи Лемке, рассматривают возможность введения запрета или ограничений на ввоз охотничьих трофеев.

Власти Ботсваны утверждают, что от запрета пострадают не только государственные казны страны, но и заповедники, обеспечивающие сохранение и контроль популяции диких животных, а также простое население африканской страны.

В частности, президент Мокгвитси Массиси заявил, что если немецкие «зеленые» лучше разбираются в вопросе, то они должны показать, как можно жить со слонами без охоты.

«20 тысяч диких слонов для Германии. Это не шутка», - сказал Массиси.

По словам президента Ботсваны, такая практика является нормальной. В стране сейчас насчитывается более 130 тысяч слонов, ранее она уже передала Анголе 8 тысяч особей.

Массиси отметил, что Ботсвана страдает от перенаселения слонов, они затаптывают людей, уничтожают посевы и опустошают деревни. Охота является средством контроля популяции, а запрет способствует развитию браконьерства.

Важным условием подарка, от которого, как утверждает Массиси, нельзя будет отказаться, есть то, что слоны должны оставаться в свободном выгуле в Германии.

«Если они вам так нравятся, то, пожалуйста, примите этот подарок от нас. Вы должны жить с животными так, как вы говорите это делать нам», – заявил он.

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