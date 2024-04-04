Африканська країна пригрозила передати Німеччині 20 тисяч слонів: в чому суть конфлікту

Президент Ботсванипригрозив відправити 20 000 слонів до Німеччини на тлі суперечки щодо імпорту мисливських трофеїв.

Фото: Thomas Retterath/Flickr

Президент Ботсвани погрожує подарувати Німеччині 20 000 слонів. Так він відповів на ініціативу німецьких «зелених» обмежити імпорт мисливських трофеїв з Африки. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що німецькі «зелені», зокрема міністерка довкілля Німеччини Штеффі Лемке, розглядають можливість введення заборони або обмежень на ввезення мисливських трофеїв.

Влада Ботсвани стверджує, що від заборони постраждає не тільки державна скарбниця країни, а й заповідники, що забезпечують збереження і контроль популяції диких тварин, а також просте населення африканської країни.

Зокрема, президент Мокгвітсі Масісі заявив, що якщо німецькі «зелені» краще розуміються на питанні, то вони повинні показати, як можна жити зі слонами без полювання.

«20 000 диких слонів для Німеччини. Це не жарт», - сказав Масісі.

За словами президента Ботсвани, така практика є нормальною. В країні зараз налічується понад 130 тисяч слонів, раніше вона вже передала Анголі 8 тисяч особин.

Масісі зазначив, що Ботсвана потерпає від перенаселення слонів, вони затоптують людей, знищують посіви та спустошують села. Полювання є засобом контролю популяції, а заборона сприяє розвитку браконьєрства.

Важливою умовою подарунка, від якого, як стверджує Масісі, не можна буде відмовитися, є те, що слони мають залишатися у вільному вигулі в Німеччині.

«Якщо вони вам так подобаються, то, будь ласка, прийміть від нас цей подарунок. Ви повинні жити з тваринами так, як ви говорите це робити нам», - заявив він.

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