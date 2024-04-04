Практика судів
  1. У світі

Африканська країна пригрозила передати Німеччині 20 тисяч слонів: в чому суть конфлікту

11:25, 4 квітня 2024
Президент Ботсванипригрозив відправити 20 000 слонів до Німеччини на тлі суперечки щодо імпорту мисливських трофеїв.
Африканська країна пригрозила передати Німеччині 20 тисяч слонів: в чому суть конфлікту
Фото: Thomas Retterath/Flickr
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Ботсвани погрожує подарувати Німеччині 20 000 слонів. Так він відповів на ініціативу німецьких «зелених» обмежити імпорт мисливських трофеїв з Африки. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що німецькі «зелені», зокрема міністерка довкілля Німеччини Штеффі Лемке, розглядають можливість введення заборони або обмежень на ввезення мисливських трофеїв.

Влада Ботсвани стверджує, що від заборони постраждає не тільки державна скарбниця країни, а й заповідники, що забезпечують збереження і контроль популяції диких тварин, а також просте населення африканської країни.

Зокрема, президент Мокгвітсі Масісі заявив, що якщо німецькі «зелені» краще розуміються на питанні, то вони повинні показати, як можна жити зі слонами без полювання.

«20 000 диких слонів для Німеччини. Це не жарт», - сказав Масісі.

За словами президента Ботсвани, така практика є нормальною. В країні зараз налічується понад 130 тисяч слонів, раніше вона вже передала Анголі 8 тисяч особин.

Масісі зазначив, що Ботсвана потерпає від перенаселення слонів, вони затоптують людей, знищують посіви та спустошують села. Полювання є засобом контролю популяції, а заборона сприяє розвитку браконьєрства.

Важливою умовою подарунка, від якого, як стверджує Масісі, не можна буде відмовитися, є те, що слони мають залишатися у вільному вигулі в Німеччині.

«Якщо вони вам так подобаються, то, будь ласка, прийміть від нас цей подарунок. Ви повинні жити з тваринами так, як ви говорите це робити нам», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій

Перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – чи можна запровадити регулювання Telegram за тим же принципом.

Персональні дані військовозобов’язаних українців зберігатимуть за кордоном

ЦВК, Податкова та Міграційна служба передадуть Міноборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років – набув сили закон.

Верховний Суд скасував ухвалу про роз’яснення судового рішення щодо строку дії заходів забезпечення позову

Особливості роз’яснення судового рішення та деякі аспекти дії в часі ухвали про забезпечення позову – позиція Верховного Суду.

ВККС, ВРП, Рада суддів і НАДС зможуть самостійно проводити спеціальну перевірку, передбачену законом про запобігання корупції – законопроект Кабміну

Кабмін зареєстрував законопроект, який пропонує організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами про запобігання корупції і про очищення влади, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися.

Реформи процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати в 2026 році – план Ukraine Facility

У 2026 році набере чинності законодавство, що забезпечить прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади – що передбачає план Ukraine Facility «гроші від ЄС в обмін на реформи».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду