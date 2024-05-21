Молдова стала первой страной, подписавшей соглашение о безопасности с ЕС

Жозеп Боррель сообщил, что это соглашение позволит реагировать на общие вызовы в сфере безопасности, сделать взаимодействие более эффективным и исследовать новые сферы сотрудничества.

Европейский Союз и Молдова подписали соглашение о партнерстве по безопасности. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в соцсети Х (Твиттер).

По его словам, соглашение с Молдовой является первым похожим для ЕС. От имени Молдавии документ подписал премьер-министр Дорин Речан, со стороны Евросоюза – главный дипломат ЕС.

Боррель отметил, что это соглашение позволит реагировать на общие вызовы в сфере безопасности, сделать взаимодействие более эффективным и исследовать новые сферы сотрудничества.

"Молдова - первая страна, подписавшая с ЕС соглашение о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Это партнерство усилит устойчивость страны и позволит вместе реагировать на общие для нас вызовы безопасности, делать наши действия более эффективными и начинать сотрудничество в новых сферах", - заявил Боррель.

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