Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС

Жозеп Боррель повідомив, що ця угода дозволить реагувати на спільні виклики у сфері безпеки, зробити взаємодію більш ефективною та дослідити нові сфери співробітництва.

Фото: Жозеп Боррель

Європейський Союз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство. Про це повідомив високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель у соцмережі Х (Твіттер).

За його словами, угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. Від імені Молдови документ підписав прем’єр-міністр Дорін Речан, з боку Євросоюзу - головний дипломат ЄС.

Боррель зазначив, що ця угода дозволить реагувати на спільні виклики у сфері безпеки, зробити взаємодію більш ефективною та дослідити нові сфери співробітництва.

"Молдова - перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", - заявив Боррель.

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