Компания Canon разработала материал, который может увеличить срок эксплуатации солнечных батарей

Покрытие нового материала может увеличить срок службы гибких солнечных батарей до 20-30 лет.

Японская компания Canon разработала материал, покрытие которого может увеличить срок службы гибких солнечных батарей до 20-30 лет. Об этом сообщает Nikkei.

Указано, что новый материал планируется использовать для защиты светоуборочного слоя перовскита, разрушающегося под воздействием влаги и тепла.

Ожидается, что нанесение покрытия толщиной от 100 до 200 нанометров снизит потребность в техническом обслуживании и ремонте.

Перовскитные солнечные элементы – тонкие, гибкие и более универсальные, чем их традиционные аналоги. Япония считает их ключом к своей энергетической безопасности, учитывая ограниченность пространства для солнечных ферм и зависимость от Китая в производстве традиционных продуктов для солнечных электростанций.

Массовое производство планируется начать в 2025 году на заводе группы Canon в префектуре Фукуй.

Согласно ожиданиям, к 2030 году объем продаж будет составлять миллиарды иен (1 миллиард иен равняется примерно 6.3 миллиона долларов).

Между тем, нефтеперерабатывающий завод Eneos Holdings увеличит производство йода, необходимого для перовскотных элементов.

Canon и Eneos планируют поставлять продукцию таким компаниям как Sekisui Chemical, Toshiba и Panasonic, производящие перовскитовые элементы и модули. JGC Holdings планирует начать производить электроэнергию с использованием ячеек примерно в 2026 году, устанавливая их на заводах и складах.

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