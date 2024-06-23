Компанія Canon розробила матеріал, який може збільшити термін експлуатації сонячних батарей

Покриття нового матеріалу може збільшити термін служби гнучких сонячних батарей до 20-30 років.

Японська компанія Canon розробила матеріал, покриття з якого може збільшити термін служби гнучких сонячних батарей до 20-30 років. Про це повідомляє Nikkei.

Вказано, що новий матеріал планують використовувати для захисту світлозбираючого шару перовскіту, що руйнується під впливом вологи та тепла.

Очікується, що нанесення покриття завтовшки від 100 до 200 нанометрів зменшить потребу в технічному обслуговуванні та ремонті.

Перовскітні сонячні елементи – тонкі, гнучкі та універсальніші, ніж їхні традиційні аналоги. Японія вважає їх ключем до своєї енергетичної безпеки з огляду на обмеженість простору для сонячних ферм та залежність від Китаю у виробництві традиційних продуктів для сонячних електростанцій.

Масове виробництво планують почати у 2025 році на заводі групи Canon у префектурі Фукуй.

Згідно очікувань, до 2030 року обсяг продажів становитиме мільярди ієн (1 мільярд ієн дорівнює приблизно 6.3 мільйона доларів).

Тим часом нафтопереробний завод Eneos Holdings збільшить виробництво йоду, необхідного для перовскітних елементів.

Canon і Eneos планують постачати продукцію таким компаніям як Sekisui Chemical, Toshiba та Panasonic, які виробляють перовскітові елементи та модулі. JGC Holdings планує почати виробляти електроенергію з використанням комірок приблизно у 2026 році, встановлюючи їх на заводах та складах.

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