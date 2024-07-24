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Крупнейшие российские банки и связь «легли» в результате кибератаки

10:42, 24 июля 2024
Масштабная кибератака парализовала банковскую систему и платежные сервисы в россии.
Крупнейшие российские банки и связь «легли» в результате кибератаки
Источник фото: ukrinform
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Масштабная кибератака, организованная Главным управлением разведки Минобороны Украины, вывела из строя ключевые банковские учреждения и платежные системы на территории россии. Об этом сообщили в «Украинской правде» со ссылкой на источники в ГУР.

В результате атаки клиенты крупнейших российских банков, таких как «Сбербанк», «Альфа-банк», «Райффайзен банк» и «ВТБ», столкнулись с серьезными проблемами при использовании онлайн-банкинга и цифровых услуг.

Кроме того, работа национальных платежных систем россии - «Система быстрых платежей» (СБП) и «Национальная система платежных карт» (НСПК) - была заблокирована или значительно нарушена.

Кибератака также задела мобильных операторов, что привело к перебоям в мобильной связи и интернете. Пострадали такие операторы, как «Билайн», «Мегафон», «Теле2» и «Ростелеком».

Российские власти признали факт кибератаки, назвав ее делом рук «политически мотивированных хакеров». В украинской разведке отмечают, что атака продолжается и далека от завершения.

Представители ГУР МО Украины прокомментировали ситуацию с юмором, заявив, что таким образом помогают россии вернуться к «истокам» и отказаться от «враждебных либеральных ценностей», таких как онлайн-сервисы и интернет. Они в шутку предложили россиянам перейти на деревянные счеты, бумажные абонкнижки и наскальную бухгалтерскую живопись.

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