Найбільші російські банки та зв’язок «лягли» в результаті кібератаки

Масштабна кібератака паралізувала банківську систему та платіжні сервіси в росії.

Джерело фото: ukrinform

Масштабна кібератака, організована Головним управлінням розвідки Міноборони України, вивела з ладу ключові банківські установи та платіжні системи на території росії. Про це повідомили в «Українській правді» з посиланням на джерела в ГУР.

В результаті атаки клієнти найбільших російських банків, таких як «Сбербанк», «Альфа-банк», «Райффайзен банк» та «ВТБ», зіткнулися з серйозними проблемами при використанні онлайн-банкінгу та цифрових послуг.

Крім того, робота національних платіжних систем росії – «Система швидких платежів» (СБП) та «Національна система платіжних карт» (НСПК) – була заблокована або значно порушена.

Кібератака також зачепила мобільних операторів, що призвело до перебоїв у мобільному зв'язку та інтернеті. Постраждали такі оператори, як «Білайн», «Мегафон», «Теле2» та «Ростелеком».

Російська влада визнала факт кібератаки, назвавши її справою рук «політично мотивованих хакерів». В українській розвідці зазначають, що атака триває і далека від завершення.

Представники ГУР МО України прокоментували ситуацію з гумором, заявивши, що таким чином допомагають росії повернутися до «витоків» та відмовитися від «ворожих ліберальних цінностей», таких як онлайн-сервіси та інтернет. Вони жартома запропонували росіянам перейти на дерев'яні рахівниці, паперові абонкнижки та наскельний бухгалтерський живопис.

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