Камала Харрис опередила Дональда Трампа в общенациональном опросе

Харрис опережает Трампа на 5% в новом опросе Ipsos, поддержка Кеннеди-младшего снижается.

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Согласно опросу Ipsos, опубликованному в четверг, демократ Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США, запланированных на 5 ноября, с результатом 42% против 37%. Об этом сообщает Reuters.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным 22-23 июля, Харрис увеличила свой отрыв от Трампа. Ранее она имела преимущество с 37% против 34%.

Августовский опрос, проведенный среди 2045 взрослых американцев со 2 по 7 августа, также показал снижение поддержки независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего до 4% по сравнению с 10% в июле. Опрос, который проводила компания Ipsos независимо от Reuters, имеет погрешность около 3 процентных пунктов.

В семи ключевых штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине - Харрис также опережает Трампа с отрывом 42% против 40%, согласно отдельному опросу Ipsos.

Харрис начала свою президентскую кампанию 21 июля после того, как президент Джо Байден поддержал ее кандидатуру, свернув свою кампанию после неудачных дебатов против Трампа 27 июня. Опросы Reuters/Ipsos ранее показывали, что Байден и Трамп имели примерно одинаковое количество голосов, хотя Байден демонстрировал более слабые результаты по сравнению с выборами 2020 года, когда он победил Трампа.

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