Камала Гарріс випередила Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні

Гарріс випереджає Трампа на 5% у новому опитуванні Ipsos, підтримка Кеннеді-молодшого знижується.

Джерело фото: nbcnews.com

Згідно з опитуванням Ipsos, опублікованим у четвер, демократка Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на президентських виборах США, запланованих на 5 листопада, з результатом 42% проти 37%. Про це повідомляє Reuters.

У порівнянні з попереднім опитуванням, проведеним 22-23 липня, Гарріс збільшила свій відрив від Трампа. Раніше вона мала перевагу з 37% проти 34%.

Серпневе опитування, проведене серед 2045 дорослих американців з 2 по 7 серпня, також показало зниження підтримки незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого до 4% порівняно з 10% у липні. Опитування, яке проводила компанія Ipsos незалежно від Reuters, має похибку близько 3 відсоткових пунктів.

У семи ключових штатах — Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині — Гарріс також випереджає Трампа з відривом 42% проти 40%, згідно з окремим опитуванням Ipsos.

Гарріс розпочала свою президентську кампанію 21 липня після того, як президент Джо Байден підтримав її кандидатуру, згорнувши свою кампанію після невдалих дебатів проти Трампа 27 червня. Опитування Reuters/Ipsos раніше показували, що Байден і Трамп мали приблизно однакову кількість голосів, хоча Байден демонстрував слабші результати порівняно з виборами 2020 року, коли він переміг Трампа.

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