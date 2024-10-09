В Нидерландах разморозили 560 млн евро российских активов

Финансовые организации в Нидерландах разморозили около 560 миллионов евро активов рф.

Банки Нидерландов разморозили около 560 млн евро российских активов. Об этом сообщило издание Telegraaf.

В январе в парламенте страны объявили, что общая стоимость замороженных российских активов составит 660 млн евро, но к 1 июля было заблокировано всего 97,2 млн евро.

Отмечается, что разблокирование средств стало возможным из-за «предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных собственников».

Как сообщается, значительная часть этой суммы, а именно 430 млн евро, принадлежит двум российским компаниям. В частности, 230 млн евро от одной из них больше не подлежали заморозке, поскольку компания из-за определенной структуры была «формально отделена» от российского собственника.

В свою очередь издание RTL пишет, что обе компании подчинены одному российскому владельцу. Размораживание активов стало возможным благодаря созданию структур, гарантирующих отсутствие влияния окончательного собственника на компании, а также исключающих возможность попадания средств к санкционированному собственнику через непримые каналы.

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