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У Нідерландах розморозили 560 млн євро російських активів

08:40, 9 жовтня 2024
Фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 мільйонів євро активів рф.
У Нідерландах розморозили 560 млн євро російських активів
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Банки Нідерландів розморозили близько 560 млн євро російських активів. Про це повідомило видання Telegraaf.

У січні в парламенті країни оголосили, що загальна вартість заморожених російських активів сягне 660 млн євро, але до 1 липня було заблоковано лише 97,2 млн євро. 

Зазначається, що розблокування коштів стало можливим через «надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників».

Як повідомляється, значна частина цієї суми, а саме 430 млн євро, належить двом російським компаніям. Зокрема, 230 млн євро від однієї з них більше не підлягали замороженню, оскільки компанія через певну структуру була «формально відокремлена» від російського власника.

У свою чергу видання RTL пише, що обидві компанії підпорядковані одному російському власнику. Розмороження активів стало можливим завдяки створенню структур, які гарантують відсутність впливу остаточного власника на компанії, а також виключають можливість потрапляння коштів до санкціонованого власника через непрямі канали.

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Нідерланди

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