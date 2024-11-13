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Нацгвардеец США Джек Тейшейра, который слил секретные данные Пентагона, получил 15 лет тюрьмы

12:48, 13 ноября 2024
Прокуроры заявили, что Джек Тейшейра совершил одно из самых больших нарушений антишпионского законодательства США в истории.
Нацгвардеец США Джек Тейшейра, который слил секретные данные Пентагона, получил 15 лет тюрьмы
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Федеральный суд США вынес приговор по делу военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Дугласа Тейшейру за утечку секретных военных документов, посвященных войне в Украине. Военнослужащий получил 15 лет тюремного заключения, пишет агентство Associated Press.

В ходе судебного заседания прокуроры заявили, что действия Тейшейры поставил под угрозу национальную безопасность США, подверг опасности других военнослужащих и нанесло ущерб американским отношениям с союзниками.

В марте 2024 Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне в соответствии с Законом о шпионаже. Одетый в оранжевый комбинезон, он внешне никак не отреагировал на приговор, вынесенный ему окружным судьей США Индирой Талвани.

«Сегодня господин Тейшейра заплатил очень высокую цену за законы, которые он нарушил, за невероятный ущерб, который он причинил. Этот значительный приговор служит мощным сигналом для каждого человека, имеющего сверхсекретный допуск. Любой, кто сознательно угрожает нашей национальной безопасности, незаконно распространяя секретную информацию, столкнется с очень серьезными последствиями», — заявил журналистам и.о. прокурора штата Массачусетс Джош Леви.

Специальный агент и глава Бостонского отделения ФБР Джоди Коэн заявила представителям СМИ — приговор возлагает на Тейшейру ответственность за то, что его поступки привели «к одной из самых крупных утечек секретной информации в американской истории».

Напомним, арестованному Джеку Тейшейре предъявлено обвинение.

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