Нацгвардієць США Джек Тейшейра, який злив секретні дані Пентагону, отримав 15 років в’язниці

Прокурори заявили, що Джек Тейшейра скоїв одне з найбільших порушень антишпигунського законодавства США в історії.

Федеральний суд США виніс вирок у справі військовослужбовця Національної повітряної гвардії Массачусетса Джека Дугласа Тейшейру за витік секретних військових документів, присвячених війні в Україні. Військовий отримав 15 років тюремного ув’язнення, пише агентство Associated Press.

Під час судового засідання прокурори заявили, що дії Тейшейри поставили під загрозу національну безпеку США, наразили на небезпеку інших військовослужбовців і завдали шкоди американським відносинам із союзниками.

У березні 2024 року Джек Тейшейра визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону відповідно до Закону про шпигунство. Одягнений у помаранчевий комбінезон, він зовні ніяк не відреагував на вирок, ухвалений йому окружним суддею США Індірою Талвані.

«Сьогодні пан Тейшейра заплатив дуже високу ціну за закони, які він порушив, за неймовірну шкоду, яку він заподіяв. Цей значний вирок слугує потужним сигналом для кожної людини, яка має надсекретний допуск. Той, хто свідомо загрожує нашій національній безпеці, незаконно поширюючи секретну інформацію, зіткнеться з дуже серйозними наслідками», — заявив журналістам в.о. прокурора штату Массачусетс Джош Леві.

Спеціальний агент і глава Бостонського відділення ФБР Джоді Коен заявила представникам ЗМІ, що вирок покладає на Тейшейру відповідальність за те, що його вчинки призвели «до одного з найбільших витоків секретної інформації в американській історії».

Нагадаємо, заарештованому Джеку Тейшейрі висунили звинувачення.

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