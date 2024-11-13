Ціна на Dogecoin зросла на 20% після анонсу Трампом нового департаменту DOGE

Криптовалюта Dogecoin продемонструвала стрімке зростання на 20%.

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Ціна мемної криптовалюти Dogecoin підскочила на 20% після того, як новообраний президент США Дональд Трамп анонсував заснування нового органу — Департаменту ефективності уряду DOGE (Department of Government Efficiency). Про це пише CNBC.

Керівництво новоствореним департаментом буде доручено генеральному директору Tesla Ілону Маску та колишньому кандидату в президенти від Республіканської партії, співзасновнику Strive Asset Management Вівеку Рамасвамі.

За словами Трампа, основною метою нового департаменту стане вдосконалення роботи урядової системи, зокрема скорочення бюрократії, зменшення регуляторного тиску та реструктуризацію федеральних агентств.

З моменту президентських виборів Dogecoin зріс на 153%, що значно перевищує показники біткоїна, який збільшився лише на 30%.

На сьогодні криптовалюта Dogecoin займає шосту позицію серед найбільших цифрових активів за ринковою капіталізацією.

Нагадаємо, що Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа.

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