Цена на Dogecoin выросла на 20% после анонса Трампом нового департамента DOGE

Криптовалюта Dogecoin продемонстрировала стремительный рост на 20%.

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Цена мемной криптовалюты Dogecoin подскочила на 20% после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал учреждение нового органа – Департамента эффективности правительства DOGE (Department of Government Efficiency). Об этом пишет CNBC.

Руководство вновь департаментом будет поручено генеральному директору Tesla Илону Маску и бывшему кандидату в президенты от Республиканской партии, соучредителю Strive Asset Management Вивеку Рамасвами.

По словам Трампа, основной целью нового департамента станет усовершенствование работы правительственной системы, в частности сокращение бюрократии, уменьшение регуляторного давления и реструктуризация федеральных агентств.

С момента президентских выборов Dogecoin вырос на 153%, что значительно превышает показатели биткоина, который увеличился всего на 30%.

На сегодняшний день криптовалюта Dogecoin занимает шестую позицию среди крупнейших цифровых активов по рыночной капитализации.

Напомним, что Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства в администрации Трампа.

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