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Зарплаты 40 тысяч чиновников Евросоюза вырастут - это шестое повышение за два года

17:53, 14 ноября 2024
Минимальная базовая зарплата рядового сотрудника вырастет до 3603 евро, а максимальная – до 25685 евро в месяц.
Зарплаты 40 тысяч чиновников Евросоюза вырастут - это шестое повышение за два года
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Зарплаты 40 тысяч чиновников Евросоюза поднимутся на 7,2%. Это уже шестое повышение с начала 2022 года. Об этом сообщает Bild.

Рост заработной платы в ЕС обусловлен инфляцией и увеличением расходов на жизнь в Брюсселе и Люксембурге.

Так, с января этого года 40 тысяч сотрудников институтов ЕС уже получили прибавку в размере 3%.

«Кроме того, оставшийся уровень обновления для 2024 года оценивается на уровне 4,1%, в результате чего общий уровень обновления составляет 7,2%», — говорится во внутреннем документе Комиссии ЕС для Аудиторского комитета парламента ЕС.

О новом увеличении будет официально объявлено в декабре — оно распространяется на период с июля этого года, то есть зарплаты будут перечислены задним числом.

Двойное повышение зарплат уже произошло за предыдущие два года из-за высокой инфляции. В целом с января 2022 года по конец 2024 года зарплаты чиновников ЕС вырастут на 15 процентов.

Издание указывает, что от повышения также выиграют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее коллеги.

По данным, самая низкая базовая зарплата для государственных служащих ЕС вырастет с 3361 евро в месяц в конце 2023 года до 3603 евро с июля 2024 – увеличение на 242 евро.

Самая высокая базовая зарплата повышается с 23 959 евро до 25 685 евро – увеличение на 1 726 евро.

Основная зарплата президента ЕС фон дер Ляен выросла с 32 101 евро до 34 412 евро, то есть на 2 311 евро больше.

Заработная плата комиссара ЕС выросла с 26 169 евро до 28 053 ​​евро плюс 1884 евро.

Не учитываются необлагаемые иностранными надбавками в размере 15 процентов и – в зависимости от семейного положения – семейные и детские пособия. В результате глава ЕК фон дер Ляен получает общую зарплату более 40 000 евро в месяц.

Дополнительное повышение зарплаты в этом году обойдется активным еврократам в 16,6 млн. евро, пенсионерам – в 3,8 млн. евро. Комиссия ЕС хочет финансировать расходы за счет экономии в других частях бюджета.

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ЕС зарплата Евросоюз

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