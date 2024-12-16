Литва призывает ЕС разработать общую стратегию для борьбы с гибридными атаками России

Литва инициирует обсуждение стратегии противодействия гибридным атакам России в ЕС.

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал страны Европейского Союза разработать совместную стратегию для борьбы с гибридными атаками России. Об этом он заявил во время выступления на конференции, организованной Чешской Республикой, которая была посвящена сдерживанию и реагированию на такие атаки. Об этом сообщает LRT.

Будрис отметил, что Россия использует гибридные методы для отвлечения внимания от своей агрессии против Украины, распределяя ресурсы и пытаясь посеять раздор в европейских обществах. Министр призвал к коллективному ответу ЕС, продолжение поддержки Украины и использование уязвимостей России для создания стратегических трудностей для Кремля.

Литва вместе с Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Швецией и Румынией подготовила предложение для Европейской службы внешней деятельности и Европейской комиссии. Эту инициативу планируется обсудить на январском заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

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