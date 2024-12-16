Литва закликає ЄС розробити спільну стратегію для боротьби з гібридними атаками Росії

Литва ініціює обговорення стратегії протидії гібридним атакам Росії в ЄС.

Фото: pravdatutnews

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис закликав країни Європейського Союзу розробити спільну стратегію для боротьби з гібридними атаками Росії. Про це він заявив під час виступу на конференції, організованій Чеською Республікою, що була присвячена стримуванню та реагуванню на такі атаки. Про це повідомляє LRT.

Будрис зазначив, що Росія використовує гібридні методи для відволікання уваги від своєї агресії проти України, розподіляючи ресурси та намагаючись посіяти розбрат у європейських суспільствах. Міністр закликав до колективної відповіді ЄС, продовження підтримки України та використання вразливостей Росії для створення стратегічних труднощів для Кремля.

Литва разом з Чехією, Естонією, Латвією, Польщею, Швецією та Румунією підготувала пропозицію для Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейської комісії. Цю ініціативу планується обговорити на січневому засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

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