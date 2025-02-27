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Финляндия выделит 660 млн евро на поддержку оборонной промышленности Украины

14:41, 27 февраля 2025
Финляндия объявила о новой инициативе поддержки Украины через оборонные компании.
Финляндия выделит 660 млн евро на поддержку оборонной промышленности Украины
Фото: Chas.News
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Министерство обороны Финляндии объявило о запуске программы «Новая Украина», которая предусматривает заказ материалов и товаров для поддержки Украины в отечественных оборонно-промышленных компаниях. Сейчас правительство страны обсуждает предложение Минобороны о дополнительном финансировании на сумму 660 миллионов евро для поддержки оборонной промышленности. Об этом сообщило оборонное ведомство.

Программа «Новая Украина» имеет целью привлечь опыт финских компаний в оказании помощи Украине. До сих пор Финляндия передавала Украине свои запасы, однако теперь планируется в значительной степени заказывать помощь у местных производителей. Министр обороны Финляндии Антти Гяккинен отметил, что эти шаги усилят шансы Украины на справедливые условия мира и будут способствовать развитию бизнеса в финском секторе безопасности, а также обеспечат стабильность поставок в будущем.

Программа была разработана Минобороны с осени 2024 года. Основными критериями для закупки материалов являются критические потребности Украины, возможности транспортировки, а также производственные и снабженческие возможности финских компаний. Заказы будут передаваться в Украину в рамках будущих пакетов помощи.

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Финляндия оборона

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