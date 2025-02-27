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Фінляндія виділить 660 млн євро на підтримку оборонної промисловості України

14:41, 27 лютого 2025
Фінляндія оголосила про нову ініціативу підтримки України через оборонні компанії.
Фінляндія виділить 660 млн євро на підтримку оборонної промисловості України
Фото: Chas.News
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Міністерство оборони Фінляндії оголосило про запуск програми «Нова Україна», яка передбачає замовлення матеріалів і товарів для підтримки України у вітчизняних оборонно-промислових компаніях. Зараз уряд країни обговорює пропозицію Міноборони щодо додаткового фінансування на суму 660 мільйонів євро для підтримки оборонної промисловості. Про це повідомило оборонне відомство.

Програма «Нова Україна» має на меті залучити досвід фінських компаній у наданні допомоги Україні. До цього часу Фінляндія передавала Україні свої запаси, однак тепер планується значною мірою замовляти допомогу у місцевих виробників. Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен зазначив, що ці кроки посилять шанси України на справедливі умови миру та сприятимуть розвитку бізнесу у фінському секторі безпеки, а також забезпечать стабільність постачання у майбутньому.

Програма була розроблена Міноборони з осені 2024 року. Основними критеріями для закупівлі матеріалів є критичні потреби України, можливості транспортування, а також виробничі та постачальні можливості фінських компаній. Замовлення будуть передаватися в Україну в рамках майбутніх пакетів допомоги.

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Фінляндія оборона

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