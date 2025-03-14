Трамп не общался с Путиным, речь шла о встрече спецпосланника Уиткоффа, – Белый дом

Сообщение Дональда Трампа о разговоре с Владимиром Путиным на самом деле касалось встречи российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а не непосредственного разговора между Трампом и Путиным. Такое заявление сделали в Белом доме, передает The Guardian.
Путаницу вызвал пост Трампа в соцсети TruthSocial: «Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец закончится».
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