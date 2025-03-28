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Еврокомиссия оценит соглашение между Украиной и США по ископаемым в контексте вступления в ЕС

14:41, 28 марта 2025
Еврокомиссия планирует оценить будущее соглашение между Украиной и США с учетом евроинтеграционных требований.
Еврокомиссия оценит соглашение между Украиной и США по ископаемым в контексте вступления в ЕС
Фото: AP Photo
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Европейская комиссия отметила, что будущее соглашение между Украиной и США по ископаемым необходимо будет оценить с учетом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо, отвечая на вопрос журналистов относительно возможных консультаций между Украиной и ЕС по поводу соответствия будущего документа Соглашению об ассоциации и требованиям для членства в Евросообществе, пишет «Интерфакс-Украина».

Пиньо подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает постоянный контакт с украинскими властными структурами и готова предоставить свою оценку или точку зрения, если Украина обратится с таким запросом. В то же время она отметила, что пока неизвестно, подавала ли Украина официальный запрос относительно таких консультаций.

«Если Украина будет заинтересована иметь нашу оценку или точку зрения по этому поводу, мы готовы ее предоставить», - сказала представительница Еврокомиссии. Пиньо также отметила, что соглашение следует рассматривать в контексте отношений между Украиной и ЕС, в частности в рамках переговоров о вступлении в Союз.

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США ЕС Еврокомиссия

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