Єврокомісія оцінить угоду між Україною та США щодо копалин у контексті вступу до ЄС

Єврокомісія планує оцінити майбутню угоду між Україною та США з урахуванням євроінтеграційних вимог.

Фото: AP Photo

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Європейська комісія зазначила, що майбутню угоду між Україною та США щодо копалин необхідно буде оцінити з огляду на переговори про вступ України до Європейського Союзу. Про це в Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, відповідаючи на питання журналістів щодо можливих консультацій між Україною та ЄС з приводу відповідності майбутнього документа Угоді про асоціацію та вимогам для членства в Євроспільноті, пише «Інтерфакс-Україна».

Піньйо підкреслила, що Єврокомісія підтримує постійний контакт з українськими владними структурами і готова надати свою оцінку або точку зору, якщо Україна звернеться з таким запитом. Водночас вона зазначила, що наразі невідомо, чи подавала Україна офіційний запит щодо таких консультацій.

«Якщо Україна буде зацікавлена мати нашу оцінку чи точку зору щодо цього, ми готові її надати», — сказала представниця Єврокомісії. Піньйо також наголосила, що угоду варто розглядати в контексті відносин між Україною та ЄС, зокрема в рамках переговорів про вступ до Союзу.

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