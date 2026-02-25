В Германии задержан мужчина, убивший Андрея Портнова.

В немецком городе Хайнсберг был задержан мужчина, который, вероятно, убил Андрея Портнова — бывшего советника Виктора Януковича. Об этом сообщает испанская полиция.

Задержание прошло в рамках расследования, проведенного сотрудниками испанской полиции.

"В Германию выехали агенты 5-й группы по расследованию убийств Высшего управления полиции Мадрида, которые действовали в сотрудничестве со специальным подразделением Федерального уголовного ведомства Германии (BKA)", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, именно задержанный открыл огонь у учебного заведения, в результате чего Андрей Портнов погиб.

Расследование находится под контролем Следственного суда №1 города Посуэло-де-Аларкон, а материалы дела засекречены.

Напомним, что 21 мая прошлого года Андрей Портнов был застрелен возле американской школы в испанском Мадриде.

По данным правоохранителей, убийство было заказным, стрелял один человек, совершивший девять выстрелов. На месте преступления были найдены девять гильз.

