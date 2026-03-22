Поезд «Зубр» сбил трёх зубров в Беловежской пуще

Инцидент произошёл с экспрессом «Зубр» Белосток–Варшава недалеко от Гайнувки, жертв среди пассажиров нет.

Пассажирский экспресс «Зубр», курсирующий между Белостоком и Варшавой, сбил на путях трех зубров в районе города Гайнувка, недалеко от границы с Беларусью. В поезде на момент аварии находились около 50 пассажиров. Об этом сообщает RMF24.

«Пассажирский поезд наехал на трех зубров, все они погибли. Никто из людей не пострадал», – сообщил представитель пожарно-спасательной службы Гайнувки.

Местность, где произошел инцидент, характеризуется густыми лесами, рядом расположен заповедник «Беловежская пуща».

В связи с происшествием железнодорожная ветка временно заблокирована, возобновление движения ожидается в течение нескольких часов. На участке Гайнувка–Черемха оператор POLREGIO организовал альтернативный транспорт для пассажиров.

