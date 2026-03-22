Поїзд «Зубр» збив трьох зубрів у Біловезькій пущі

Інцидент стався з експресом «Зубр» Білосток–Варшава біля Гайнувки, жертв серед пасажирів немає.

Пасажирський потяг експрес «Зубр», що курсує між Білостоком і Варшавою, збив на коліях трьох зубрів у районі міста Гайнувка, неподалік кордону з Білоруссю. У поїзді на момент аварії перебували близько 50 пасажирів. Про це повідомляє RMF24.

«Пасажирський потяг наїхав на трьох зубрів, усі вони загинули. Ніхто з людей не постраждав», – повідомив представник пожежно-рятувальної служби Гайнувки.

Місцевість, де стався інцидент, характеризується густими лісами, поруч розташований заповідник «Біловезька пуща».

У зв’язку з подією залізнична гілка тимчасово заблокована, відновлення руху очікується протягом кількох годин. На ділянці Гайнувка–Черемха оператор POLREGIO організував альтернативний транспорт для пасажирів.

