  1. В мире

Германия и Япония откроют территории для армий друг друга — что известно о военном союзе

18:59, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет об упрощенном размещении военных и новом уровне оборонного сотрудничества между Берлином и Токио.
Германия и Япония откроют территории для армий друг друга — что известно о военном союзе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Германия и Япония планируют углубить оборонное партнерство и готовят подписание соглашения о взаимном доступе, которое позволит военным обеих стран упрощенно развертывать силы и проводить совместные операции на территориях друг друга. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Politico.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, Берлин уже выступил с официальным предложением Токио заключить Соглашение о взаимном доступе (RAA). Документ должен создать правовую основу для «упрощения обмена солдатами в странах друг друга и значительного сокращения бюрократических препятствий».

Речь идет не только о расширении сотрудничества, а фактически о переходе на новый уровень взаимодействия. Если ранее участие Германии в Индо-Тихоокеанском регионе ограничивалось преимущественно учениями, то новое соглашение предусматривает более системную и постоянную координацию.

Япония уже имеет подобные договоренности с Великобританией и Австралией, однако для Германии такой формат сотрудничества станет первым.

Писториус пояснил, что инициатива является ответом на рост рисков в мире, в частности для международной торговли и морских маршрутов.

«Насколько тесно наше партнерство, стало понятно в свете событий в Иране и на Ближнем Востоке. Свобода морских путей должна быть гарантирована и защищена», — подчеркнул он.

Отдельное внимание министр обратил на важность защиты логистических маршрутов, особенно для Японии, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей.

По словам главы Минобороны Германии, обе страны объединяет общий подход к международному праву.

«Нас объединяет убеждение, что сила закона должна преобладать», — отметил Писториус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]