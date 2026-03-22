Германия и Япония откроют территории для армий друг друга — что известно о военном союзе

Речь идет об упрощенном размещении военных и новом уровне оборонного сотрудничества между Берлином и Токио.

Германия и Япония планируют углубить оборонное партнерство и готовят подписание соглашения о взаимном доступе, которое позволит военным обеих стран упрощенно развертывать силы и проводить совместные операции на территориях друг друга. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Politico.

По его словам, Берлин уже выступил с официальным предложением Токио заключить Соглашение о взаимном доступе (RAA). Документ должен создать правовую основу для «упрощения обмена солдатами в странах друг друга и значительного сокращения бюрократических препятствий».

Речь идет не только о расширении сотрудничества, а фактически о переходе на новый уровень взаимодействия. Если ранее участие Германии в Индо-Тихоокеанском регионе ограничивалось преимущественно учениями, то новое соглашение предусматривает более системную и постоянную координацию.

Япония уже имеет подобные договоренности с Великобританией и Австралией, однако для Германии такой формат сотрудничества станет первым.

Писториус пояснил, что инициатива является ответом на рост рисков в мире, в частности для международной торговли и морских маршрутов.

«Насколько тесно наше партнерство, стало понятно в свете событий в Иране и на Ближнем Востоке. Свобода морских путей должна быть гарантирована и защищена», — подчеркнул он.

Отдельное внимание министр обратил на важность защиты логистических маршрутов, особенно для Японии, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей.

По словам главы Минобороны Германии, обе страны объединяет общий подход к международному праву.

«Нас объединяет убеждение, что сила закона должна преобладать», — отметил Писториус.

