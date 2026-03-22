Німеччина та Японія відкриють території для армій одна одної — що відомо про військовий союз

Йдеться про спрощене розміщення військових і новий рівень оборонної співпраці між Берліном і Токіо.

Німеччина та Японія планують поглибити оборонне партнерство і готують підписання угоди про взаємний доступ, яка дозволить військовим обох країн спрощено розгортати сили та проводити спільні операції на територіях одна одної. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Politico.

За його словами, Берлін уже виступив з офіційною пропозицією до Токіо укласти Угоду про взаємний доступ (RAA). Документ має створити правову основу для «спрощення обміну солдатами в країнах одна одної та значного зменшення бюрократичних перешкод».

Йдеться не лише про розширення співпраці, а фактично про перехід на новий рівень взаємодії. Якщо раніше участь Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні обмежувалася переважно навчаннями, то нова угода передбачає більш системну та постійну координацію.

Японія вже має подібні домовленості з Великою Британією та Австралією, однак для Німеччини такий формат співпраці стане першим.

Пісторіус пояснив, що ініціатива є відповіддю на зростання ризиків у світі, зокрема для міжнародної торгівлі та морських маршрутів.

«Наскільки тісне наше партнерство, стало зрозуміло у світлі подій в Ірані та на Близькому Сході. Свобода морських шляхів має бути гарантована та захищена», — підкреслив він.

Окрему увагу міністр звернув на важливість захисту логістичних маршрутів, особливо для Японії, яка значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв.

За словами очільника Міноборони Німеччини, обидві країни об’єднує спільний підхід до міжнародного права.

«Нас об’єднує переконання, що сила закону має переважати», — наголосив Пісторіус.

