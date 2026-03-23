  1. В мире

В возрасте 43 лет скончался владелец OnlyFans Леонид Радвинский

15:00, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинско-американский бизнесмен и миллиардер, превративший платформу OnlyFans в глобальный сервис с миллионной аудиторией, скончался после длительной борьбы с раком.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чикагский украино-американский предприниматель Леонид Радвинский, владелец платформы OnlyFans, скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщила лондонская компания, владеющая сервисом. По ее информации, он умер после длительной борьбы с раком, семья попросила о конфиденциальности. Об этом сообщили в Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Радвинский приобрел контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году и сделал платформу одним из самых известных сервисов пользовательского контента. Владельцем материнской компании Fenix International Ltd он оставался до последнего времени.

Платформа OnlyFans была основана в 2016 году в Великобритании. Она стала популярной благодаря возможности для авторов напрямую получать оплату за контент, в частности тот, который запрещен в большинстве социальных сетей. Во время пандемии ее аудитория резко выросла, когда представители индустрии для взрослых начали активно использовать онлайн-сервисы для заработка.

Смерть Радвинского ставит под вопрос дальнейшую структуру собственности компании. Ранее он вел переговоры о продаже 60% акций платформы, что оценивало ее примерно в 5,5 млрд долларов. По данным источников, инвестиционная компания Architect Capital рассматривала возможность сделки на сумму около 2 млрд долларов, однако переговоры находились на ранней стадии.

OnlyFans получает 20 % комиссии с большинства подписок и продаж контента. В 2024 году платформа насчитывала более 4,6 млн авторов и около 377 млн пользователей, а её доход составил 1,4 млрд долларов. С 2021 года Радвинский выплатил себе около 1,8 млрд долларов дивидендов.

Леонид Радвинский родился в Одессе, позже его семья переехала в Чикаго. Последние годы он проживал во Флориде. Бизнесмен избегал публичности, но, по данным компании, поддерживал благотворительные проекты, в частности медицинские учреждения, инициативы с открытым кодом и организации по защите животных.

В 2024 году Радвинский передал свою долю в собственности платформы в траст.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]