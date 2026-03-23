У віці 43 років помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

Україно-американський бізнесмен і мільярдер, який перетворив платформу OnlyFans на глобальний сервіс із мільйонною аудиторією, помер після тривалої боротьби з раком.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чиказький україно-американський підприємець Леонід Радвінський, власник платформи OnlyFans, помер у віці 43 років. Про це повідомила лондонська компанія, яка володіє сервісом. За її інформацією, він помер після тривалої боротьби з раком, родина попросила про конфіденційність. Про це повідомили в Bloomberg.

Радвінський придбав контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році та зробив платформу одним із найвідоміших сервісів користувацького контенту. Власником материнської компанії Fenix International Ltd він залишався до останнього часу.

Платформу OnlyFans заснували у 2016 році у Великій Британії. Вона стала популярною завдяки можливості для авторів напряму отримувати оплату за контент, зокрема той, що заборонений у більшості соціальних мереж. Під час пандемії її аудиторія різко зросла, коли представники індустрії для дорослих почали активно використовувати онлайн-сервіси для заробітку.

Смерть Радвінського ставить під питання подальшу структуру власності компанії. Раніше він вів переговори щодо продажу 60% акцій платформи, що оцінювало її приблизно у 5,5 млрд доларів. За даними джерел, інвестиційна компанія Architect Capital розглядала можливість угоди на близько 2 млрд доларів, однак переговори перебували на ранній стадії.

OnlyFans отримує 20% комісії з більшості підписок і продажу контенту. У 2024 році платформа налічувала понад 4,6 млн авторів і близько 377 млн користувачів, а її дохід становив 1,4 млрд доларів. Із 2021 року Радвінський виплатив собі близько 1,8 млрд доларів дивідендів.

Леонід Радвінський народився в Одесі, згодом його родина переїхала до Чикаго. Останні роки він проживав у Флориді. Бізнесмен уникав публічності, але, за даними компанії, підтримував благодійні проєкти, зокрема медичні установи, ініціативи з відкритим кодом і організації із захисту тварин.

У 2024 році Радвінський передав свою частку у власності платформи до трасту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.