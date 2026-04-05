В МИД Украины прокомментировали инцидент с взрывчаткой, найденной возле газопровода в Сербии

19:45, 5 апреля 2026
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предположил, что к этому может быть причастна Россия.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Сербии заявили, что обнаружили взрывчатку возле газопровода, ведущего в Венгрию.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на инцидент. Он заявил, что Украина не имеет отношения к взрывчатке, найденной возле трубопровода «Турецкий поток» в Сербии.

«Мы категорически отвергаем попытки безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной возле трубопровода «Турецкий поток» в Сербии. Украина не имеет к этому никакого отношения», — написал Тихий в соцсети X.

Он предположил, что к этому может быть причастна Россия. Спикер украинского МИД считает, что это, скорее всего, была российская операция под чужим флагом, осуществленная в рамках вмешательства Москвы в выборы в Венгрии.

