У МЗС України прокоментували інцидент з вибухівкою, знайденою біля газопроводу в Сербії

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий припустив, що до цього може бути причетна Росія.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на інцидент. Він заявив, що Україна не має стосунку до вибухівки, знайденої поблизу трубопроводу Турецький потік у Сербії.

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом з вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу Турецький потік у Сербії. Україна не має до цього жодного стосунку», — написав Тихий у соцмережі Х.

Він припустив, що до цього може бути причетна Росія. Речник українського МЗС вважає, що це, найімовірніше, була російська операція під чужим прапором, здійснена в межах втручання Москви у вибори в Угорщині.

