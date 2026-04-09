  1. В мире
  2. / Общество

Дешевые аналоги Ozempic выходят на рынки Азии, а эксперты предупреждают о рисках злоупотреблений

10:39, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Азию может покрыть волна дешевых препаратов для похудения.
Дешевые аналоги Ozempic выходят на рынки Азии, а эксперты предупреждают о рисках злоупотреблений
Фото: Karma Lo
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Азии стремительно растет рынок дешевых генериков препаратов на основе семаглутида — действующего вещества популярных средств Ozempic и Wegovy. В то же время эксперты предупреждают: доступность таких лекарств может привести к массовым злоупотреблениям, в частности с целью похудения. Об этом пишет SCMP.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

 

Толчком стало завершение 20 марта патентной защиты семаглутида — активного вещества препаратов Ozempic и Wegovy компании Novo Nordisk. Речь идет прежде всего об Индии и Китае. Эти две страны известны своим производством генерических лекарств — препаратов с тем же действующим веществом, что и у брендового оригинала, но обычно значительно более дешевых. Уже на следующий день индийские фармкомпании начали выпуск генерических аналогов, которые стоят до 70% дешевле оригинальных препаратов.

Ozempic, который впервые был одобрен в 2017 году Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения диабета 2 типа, быстро стал популярным как инъекция для похудения. В 2021 году Wegovy одобрили как средство для лечения клинического ожирения. Оба препарата на основе семаглутида имели большой успех. С 2021 по 2025 год доходы бизнеса Novo от препаратов против ожирения выросли примерно в десять раз.

Ожидается, что рынок будет стремительно расширяться: только в Индии более 40 производителей планируют вывести десятки аналогов. В Китае также готовятся к активному запуску.

Снижение цен делает эти лекарства более доступными, что является положительным фактором для миллионов пациентов с диабетом, особенно в Индии и Китае, где их насчитывается около 238 миллионов.

В то же время регуляторы уже бьют тревогу. Министерство здравоохранения Индии подчеркнуло, что препараты на основе GLP-1 должны назначаться исключительно профильными врачами. Однако слабый контроль, дефицит специалистов и распространенное самолечение создают высокие риски неправильного использования.

Эксперты предупреждают, что препараты могут массово использоваться не по медицинским показаниям, а для «косметического» похудения.

Специалисты подчеркивают: препараты GLP-1 влияют на обмен веществ и аппетит, поэтому их применение требует медицинского контроля. Среди возможных побочных эффектов — тошнота, запоры и аллергические реакции.

Аналитики прогнозируют, что дешевые аналоги могут быстро распространиться и в других странах Азии — в частности в Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах, где уровень регулирования фармрынка существенно различается.

На фоне роста доступности врачи призывают не воспринимать эти препараты как «быстрое решение» для похудения, поскольку их неконтролируемое использование может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

здравоохранение Индия Китай Министерство здравоохранения медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

В Раде предлагают новый порядок исключения женщин из воинского учета: 30 дней на проверку и 90 — на исключение

В Раде предлагают урегулировать порядок исключения женщин из воинского учета в случае ошибочного или незаконного внесения данных в реестры.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]