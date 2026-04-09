Дешевые аналоги Ozempic выходят на рынки Азии, а эксперты предупреждают о рисках злоупотреблений

Азию может покрыть волна дешевых препаратов для похудения.

Фото: Karma Lo

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Азии стремительно растет рынок дешевых генериков препаратов на основе семаглутида — действующего вещества популярных средств Ozempic и Wegovy. В то же время эксперты предупреждают: доступность таких лекарств может привести к массовым злоупотреблениям, в частности с целью похудения. Об этом пишет SCMP.

Толчком стало завершение 20 марта патентной защиты семаглутида — активного вещества препаратов Ozempic и Wegovy компании Novo Nordisk. Речь идет прежде всего об Индии и Китае. Эти две страны известны своим производством генерических лекарств — препаратов с тем же действующим веществом, что и у брендового оригинала, но обычно значительно более дешевых. Уже на следующий день индийские фармкомпании начали выпуск генерических аналогов, которые стоят до 70% дешевле оригинальных препаратов.

Ozempic, который впервые был одобрен в 2017 году Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения диабета 2 типа, быстро стал популярным как инъекция для похудения. В 2021 году Wegovy одобрили как средство для лечения клинического ожирения. Оба препарата на основе семаглутида имели большой успех. С 2021 по 2025 год доходы бизнеса Novo от препаратов против ожирения выросли примерно в десять раз.

Ожидается, что рынок будет стремительно расширяться: только в Индии более 40 производителей планируют вывести десятки аналогов. В Китае также готовятся к активному запуску.

Снижение цен делает эти лекарства более доступными, что является положительным фактором для миллионов пациентов с диабетом, особенно в Индии и Китае, где их насчитывается около 238 миллионов.

В то же время регуляторы уже бьют тревогу. Министерство здравоохранения Индии подчеркнуло, что препараты на основе GLP-1 должны назначаться исключительно профильными врачами. Однако слабый контроль, дефицит специалистов и распространенное самолечение создают высокие риски неправильного использования.

Эксперты предупреждают, что препараты могут массово использоваться не по медицинским показаниям, а для «косметического» похудения.

Специалисты подчеркивают: препараты GLP-1 влияют на обмен веществ и аппетит, поэтому их применение требует медицинского контроля. Среди возможных побочных эффектов — тошнота, запоры и аллергические реакции.

Аналитики прогнозируют, что дешевые аналоги могут быстро распространиться и в других странах Азии — в частности в Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах, где уровень регулирования фармрынка существенно различается.

На фоне роста доступности врачи призывают не воспринимать эти препараты как «быстрое решение» для похудения, поскольку их неконтролируемое использование может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.