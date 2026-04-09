Дешеві аналоги Ozempic виходять на ринки Азії, а експерти попереджають про ризики зловживань

10:39, 9 квітня 2026
Азію може накрити хвиля дешевих препаратів для схуднення.
Фото: Karma Lo
В Азії стрімко зростає ринок дешевих генериків препаратів на основі семаглутиду — діючої речовини популярних засобів Ozempic і Wegovy. Водночас експерти попереджають: доступність таких ліків може призвести до масових зловживань, зокрема з метою схуднення. Про це пише SCMP.

Поштовхом стало завершення 20 березня патентного захисту семаглутиду — активну речовину препаратів Ozempic і Wegovy компанії Novo Nordisk. Мова йде насамперед про Індію та Китай. Ці дві країни відомі своїм виробництвом генеричних ліків — препаратів з тією самою активною речовиною, що й у брендового оригіналу, але зазвичай значно дешевших. Уже наступного дня індійські фармкомпанії почали випуск генеричних аналогів, які коштують до 70% дешевше за оригінальні препарати.

Ozempic, який уперше схвалило у 2017 році Управління з контролю за продуктами і ліками США для лікування діабету 2 типу, швидко став популярним як ін’єкція для схуднення. У 2021 році Wegovy схвалили як засіб для лікування клінічного ожиріння. Обидва препарати на основі семаглутиду мали великий успіх. З 2021 по 2025 рік доходи бізнесу Novo з препаратів проти ожиріння зросли приблизно вдесятеро.

Очікується, що ринок стрімко розширюватиметься: лише в Індії понад 40 виробників планують вивести десятки аналогів. У Китаї також готуються до активного запуску.

Зниження цін робить ці ліки доступнішими, що є позитивним фактором для мільйонів пацієнтів із діабетом, особливо в Індії та Китаї, де їх налічується близько 238 мільйонів.

Водночас регулятори вже б’ють на сполох. Міністерство охорони здоров’я в індії наголосило, що препарати на основі GLP-1 мають призначатися виключно профільними лікарями. Однак слабкий контроль, дефіцит спеціалістів і поширене самолікування створюють високі ризики неправильного використання.

Експерти застерігають, що препарати можуть масово використовуватися не за медичними показаннями, а для «косметичного» схуднення.

Фахівці наголошують: препарати GLP-1 впливають на обмін речовин і апетит, тому їх застосування потребує медичного контролю. Серед можливих побічних ефектів — нудота, запори та алергічні реакції.

Аналітики прогнозують, що дешеві аналоги можуть швидко поширитися і в інших країнах Азії — зокрема в Індонезії, В’єтнамі, Таїланді та на Філіппінах, де рівень регуляції фармринку суттєво різниться.

На тлі зростання доступності лікарі закликають не сприймати ці препарати як «швидке рішення» для схуднення, адже їхнє неконтрольоване використання може призвести до серйозних наслідків для здоров’я.

