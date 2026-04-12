Канада готовит самое масштабное перевооружение со времён холодной войны

Канада заявляет о необходимости укрепления обороны в связи с угрозами со стороны России и КНДР.

Канада готовится к масштабному перевооружению, которого мир не видел со времен Холодной войны, и изучает возможность присоединения к Объединенным экспедиционным силам (JEF). Об этом сообщает Sky News по итогам визита главы канадской армии в Лондон.

По словам генерала Дженни Кариньян в комментарии изданию, рост угроз со стороны России и Северной Кореи заставляет Оттаву пересматривать подходы к оборонной политике.

«Мир изменился. Мы должны быть готовы к масштабным конфликтам, более традиционным, поэтому для этого нам нужны другие вооруженные силы и другие возможности», — заявила она.

По данным, правительство премьер-министра Марка Карни планирует не только увеличить численность регулярных военных, но и сформировать до 300 000 гражданских лиц в рамках так называемого «стратегического резерва». Предполагается, что этих людей будут обучать для возможного привлечения в случае масштабного кризиса.

Особое внимание Канада уделяет Арктике, где усиливается конкуренция с Россией и Китаем. В этом контексте присоединение к JEF рассматривается как способ более оперативного реагирования на угрозы подводной инфраструктуре и энергетическим объектам, в частности газопроводам, без ожидания консенсуса внутри НАТО.

«JEF позволяет иметь готовый, гибкий вариант в поддержку НАТО, который его дополняет, и это, на мой взгляд, очень позитивно», — отметила Кариньян.

Также сообщается, что она остается единственной женщиной среди руководителей оборонных штабов стран НАТО.

