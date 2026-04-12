Канада готує наймасштабніше переозброєння з часів Холодної війни

Канада заявляє про необхідність посилення оборони через загрози з боку Росії та КНДР.

Канада готується до масштабного переозброєння, якого світ не бачив із часів Холодної війни, та вивчає можливість приєднання до Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Про це повідомляє Sky News за підсумками візиту очільниці канадської армії до Лондона.

За словами генералки Дженні Каріньян, у коментарі виданню, зростання загроз з боку Росії та Північної Кореї змушує Оттаву переглядати підходи до оборонної політики.

«Світ змінився. Ми маємо бути готовими до масштабних конфліктів, більш традиційних, тому для цього нам потрібні інші збройні сили та інші можливості», — заявила вона.

За даними, уряд прем’єр-міністра Марка Карні планує не лише збільшити чисельність регулярних військових, а й сформувати до 300 000 цивільних осіб у межах так званого «стратегічного резерву». Передбачається, що цих людей навчатимуть для можливого залучення у разі масштабної кризи.

Окрему увагу Канада приділяє Арктиці, де посилюється конкуренція з Росією та Китаєм. У цьому контексті приєднання до JEF розглядається як спосіб оперативнішого реагування на загрози підводній інфраструктурі та енергетичним об’єктам, зокрема газопроводам, без очікування консенсусу всередині НАТО.

«JEF дозволяє мати готовий, гнучкий варіант на підтримку НАТО, який його доповнює, і це, на мою думку, дуже позитивно», — зазначила Каріньян.

Також повідомляється, що вона залишається єдиною жінкою серед керівників оборонних штабів країн НАТО.

