  У світі

Канада готує наймасштабніше переозброєння з часів Холодної війни

14:47, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Канада заявляє про необхідність посилення оборони через загрози з боку Росії та КНДР.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канада готується до масштабного переозброєння, якого світ не бачив із часів Холодної війни, та вивчає можливість приєднання до Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Про це повідомляє Sky News за підсумками візиту очільниці канадської армії до Лондона.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами генералки Дженні Каріньян, у коментарі виданню, зростання загроз з боку Росії та Північної Кореї змушує Оттаву переглядати підходи до оборонної політики.

«Світ змінився. Ми маємо бути готовими до масштабних конфліктів, більш традиційних, тому для цього нам потрібні інші збройні сили та інші можливості», — заявила вона.

За даними, уряд прем’єр-міністра Марка Карні планує не лише збільшити чисельність регулярних військових, а й сформувати до 300 000 цивільних осіб у межах так званого «стратегічного резерву». Передбачається, що цих людей навчатимуть для можливого залучення у разі масштабної кризи.

Окрему увагу Канада приділяє Арктиці, де посилюється конкуренція з Росією та Китаєм. У цьому контексті приєднання до JEF розглядається як спосіб оперативнішого реагування на загрози підводній інфраструктурі та енергетичним об’єктам, зокрема газопроводам, без очікування консенсусу всередині НАТО.

«JEF дозволяє мати готовий, гнучкий варіант на підтримку НАТО, який його доповнює, і це, на мою думку, дуже позитивно», — зазначила Каріньян.

Також повідомляється, що вона залишається єдиною жінкою серед керівників оборонних штабів країн НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові війна Канада

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]